لماذا تحاول تركيا التقارب مع مصر الآن؟

2021/03/17 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخفى على أحد محاولات تركيا على مدى الأيام الماضية، التقارب مع مصر، ورسم خريطة جديدة للعلاقات بين الدولتين بعد التوتر الذي حدث بينهما في الأعوام الماضية.

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