صدور العدد الاول من مجلة القارئ

2021/03/17 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتضنت مكتبة آشتي في مدينة اربيل ، اليوم الاربعاء، ندوة عن صدور اول مجلة أدبية وفكرية باسم (وأنه ر) اي القارئ.

في بداية الندوة تحدث الإعلامي قهار شيخاني، عن واقع الإصدارات والمجلات الفكرية في إقليم كوردستان بعد الأوضاع التي مر بها، خاصة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وانتشار فايروس كرونا.

وقال، اني سعيد جدا لصور مجلة كوردية في هذه الفترة وهي العدد الأول، وتطرق للظروف التي يمر به الإقليم، ورغم ذلك فإن صدور مجلة ثقافية وفكرية، رصينة جاءت بناء على رغبة المتابعين والمثقفين والأدباء، وبعدها شكر مؤسسة ((ماركريت)) في السليمانية على إصدارها، وكذلك شكر ((الدكتور طه رسول)) لطبع المجلة على نفقته الخاصة، وأكد على أن المجلة تعتبر من المجلات الرصينة التي يحتاجها المثقف الكوردي.

وتنوعت كتابات العدد الأول من المجلة بين دراسات ونقد وشعر ومقالات، وهي من ((246)) صفحة.

PUKmedia زيد محمود

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