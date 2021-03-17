البيتكوين تتحول للارتفاع بنحو 5% وتتداول أعلى 58 ألف دولار

2021/03/17 | 23:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت عملة البيتكوين للارتفاع بنحو 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد أعلى 58 ألف دولار.

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