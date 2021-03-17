مطالبة نيابية باعفاء محافظة عراقية من الضرائب لهذا السبب

2021/03/17 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت عضوة مجلس النواب عن محافظة النجف سناء الموسوي، الاربعاء، على قيام الحكومة بإعفاء محافظة النجف من الضرائب وتخفيض اجور الماء والكهرباء وشمول العمال بقانون الرعاية الاجتماعية، لان ايراداتها من السياحة الدينية تضاهي النفط.

وقالت الموسوي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (17 اذار 2021)، ان " لدى كربلاء والنجف ثروة تضاهي الثروة النفطية ومصدر اقتصادي للبلد، حيث كانت السياحية الدينية عالية، لكن مع الاسف منذ جائحة كارونا لم تلق هاتين المحافظتين اي اهتمام أو تميز عن بقية المحافظات".

واضافت، ان "محافظة النجف كانت مدينة سياحية وكان هناك هجرة من بقية المحافظات اليها لان فيها فرص عمل كثيرة واليوم أصبح ابناء المدينة عاطلين عن العمل يفترض أن يتم ايقاف دفع الضرائب تخفيض اجور الماء والكهرباء ويجب شمول العمال الذين يعملون في الفنادق بالرعاية الاجتماعية أو بالقروض وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم".

ودعت الموسوي الى "زيادة المبالغ المخصصة من تنمية الأقاليم لاكمال مشاريع التنمية والإعمار في محافظة النجف".

واشارت الى مطالبتها بزيادة المبالغ المخصصة للنجف لان ما خصص لها في مشروع الموازنة اقل من استحقاقها الحقيقي، حيث بلغت حصة النجف 90 مليار دينار.

ا.ح

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