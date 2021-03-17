2021/03/17 | 23:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تعهد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني ببذل كل ما في وسعه ليبقى ليونيل ميسي في صفوف الفريق ويجدد عقده، كما جدد ثقته في رونالد كومان مدرب الفريق.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تصريحات لابورتا وقال: “الله وحده يعلم ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هنا، هذه العبارة بقلم يوهان كرويف، ولم يشر إلى المال فقط! أواجه هذه المرحلة بتواضع وكرم وشجاعة، بدون كوارث، دائما بتفاؤل”.

وأضاف: “برشلونة عائلة عظيمة ووجود فيكتور فونت وتوني فريشيا هنا يثبت ذلك، شكرًا لفريق حملتي، الذين قاموا بعمل جيد جدًا لدرجة أنهم لم يكونوا بحاجة إلى مرشح أتمنى أن تكون مرحلة رائعة”.

وتابع لابورتا: “الوضع الاقتصادي ولد القلق والأولوية لدينا عكس الوضع وهناك فريق من المحترفين مستعد لذلك، هذا لا يخيفنا، إنه يمنحنا الاحترام، لكننا سنتخذ قرارات شجاعة إذا لزم الأمر”.

وتحدث لابورتا إلى رونالد كومان متابعًا: “كومان، لديك ثقة هذا المجلس، لقد تحسن الفريق وعلينا أن نحاول الفوز مرة أخرى، إذا استعدنا مستوانا الاقتصادي، سنكون قادرين على المنافسة مرة أخرى في دوري الأبطال”.

وواصل: “يمكننا الفوز بالدوري والكأس، أنا أتحدث عن كرة القدم، ولكن أيضًا عن الفرق الناجحة مثل كرة السلة وكرة اليد والهوكي ..



سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة الشعور بالفخر”.

وأستطرد: “اللاماسيا هي دعامة برشلونة نريد أن نواصل تدريب الناس ولاعبي كرة القدم، برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، إنهم يعرفوننا في جميع أنحاء العالم كنادي كاتالوني منفتح على العالم، نحن مرتبطون بالبلد، ومتمركزون في الدفاع عن الحقوق والحريات، لن أتخلى عن طريقة تفكيري وسأحاول دمج أفكار أخرى مختلفة”.

ثم وجه لابورتا حديثه إلى ليونيل ميسي مشددًا: “سنحاول إقناع ليو، سأفعل كل ما بوسعي إنه يعرف ذلك، أيا كان ما يفعله سيكون الأمر على ما يرام، سنحاول إبقائه في برشلونة لأنه أفضل لاعب في التاريخ، آسف للإشارة إلى هذا يا ميسي لكنك تعلم كم أحبك ويحبك برشلونة كثيرًا!”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابورتا يتعهد ببقاء ميسي مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لابورتا يتعهد ببقاء ميسي مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).