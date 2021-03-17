إسقاط الطائرة الأوكرانية.. انتقادات لاذعة للتقرير الإيراني النهائي

2021/03/17 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إيران، الأربعاء، تقريرا نهائيا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير 2020، يرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات المسلحة، وقد سارعت كييف إلى انتقاده واعتباره محاولة "لإخفاء الأسباب الحقيقية" للكارثة الجوية

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