بالفيديو.. حريق كبير في سوق عريبة في مدينة الصدر ببغداد

2021/03/17 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التهمت النيران، اليوم الأربعاء، عدة محال تجارية في سوق عريبة ببغداد.وذكر مراسل “المركز الخبري الوطني” أن حرائق كبيرة التهمت عدة محال في وقت متأخر من اليوم في سوق عريبة بمدينة الصذر في بغداد.وأفاد بأن رجال الدفاع المدني يحاولون إخمادها ووقف تمددها لأماكن أوسع.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أفادت […]

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حريق كبير في سوق عريبة في مدينة الصدر ببغداد المركز الخبري الوطني.

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