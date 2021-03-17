حريق ضخم يطال سوقاً شعبياً ’شهيراً’ في مدينة الصدر ببغداد (صور)

2021/03/17 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشب حريق ضخم، مساء الأربعاء، في أحد الأسواق الشعبية الشهيرة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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وأفاد مراسلنا، (17 آذار 2021)، بأن حريقاً ضخماً نشب في سوق "عريبة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة، الأمر الذي دعا أهالي المنطقة إلى الهرع إلى مكان الحريق ومحاولة إخماده.

وأضاف، أنه تم ابلاغ فرق الإطفاء من قبل المواطنين لإخماد النيران، فور نشوب الحريق.

وبين، أن عجلات الإطفاء وصلت إلى موقع الحادث، وباشرت بإخماد الحريق.

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