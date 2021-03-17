بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في سوق عريبة بمدينة الصدر

2021/03/17 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، مساء الاربعاء، باندلاع حريق كبير في سوق عريبة بمدينة الصدر.

وقال المصدر، إنه "تم ابلاغ فرق الإطفاء من قبل المواطنين لإخماد النيران، فور نشوب الحريق".

واظهر مقطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع في سوق عريبة بمدينة الصدر في بغداد.

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