طيران التحالف الدولي يشن غارات ضد أهداف لداعش في قضاء مخمور

2021/03/17 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بشن طيران التحالف الدولي غارات مكثفة ضد داعش في نينوى.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم).



إن "طيران التحالف الدولي شن غارات مكثفة ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في جبال قره جوخ في قضاء مخمور".

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