2021/03/17 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، موقفه من إقالة المدير الفني رونالد كومان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

والمدرب الهولندي يتولى تدريب برشلونة، منذ عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، بالتحديد بعد إقالة كيكي سيتين من منصبه، عندما تعرض البرسا إلى هزيمة فاضحة على يد بايرن ميونيخ، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وأكد لابورتا في حديثه، خلال حفل تنصيبه رئيسًا للنادي الكاتالوني، أنه يضع ثقته الكاملة في رونالد كومان، موضحًا أنه يأمل تحقيق الفريق، البطولات، تحت قيادته.

وتابع، "رونالد، أنت تعلم أن لديك ثقة مجلس إدارة برشلونة، نحن نريد فريقًا تنافسيًا للغاية، يطمح للفوز بكل شيء، ويستعيد قصة النجاح في دوري أبطال أوروبا".

يشار إلى أن برشلونة استطاع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، مع لابورتا، بولايته الأولى، عامي 2006 و2009.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. لابورتا يكشف موقف برشلونة من إقالة كومان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. لابورتا يكشف موقف برشلونة من إقالة كومان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).