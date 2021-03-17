ظريف: بايدن يريد الحصول على امتيازات من إيران عبر الضغط

2021/03/17 | 23:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد الحصول على امتيازات من إيران من خلال ممارسة الضغط عليها.وأضاف ظريف، في مقابلة مع صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية: ”لا نتفاوض مع الولايات المتحدة لأننا كنا قد تفاوضنا مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا، خلال مفاوضاتنا التي سبقت الاتفاق …

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