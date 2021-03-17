بحضور الكاظمي.. رئيس الجمهورية يجتمع مع وفد الاقليم والكتل الكردية بشان الموازنة

2021/03/17 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعا، مساء الاربعاء، مع الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردستان ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير بحسب موقع الاتحاد الوطني : ان رئيس الجمهورية برهم احمد صالح عقد اجتماعا مع الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردسان برئاسة قوباد طالباني ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".واضافت: ان الاجتماع ناقش ما يتعلق بحصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021، وأخر المقترحات التي ستقدمها الكتل النيابية حول حصة اقليم كردستان ".واوضحت: ان الكتل النيابية مازالت تؤكد ضرورة التصويت على الموازنة في جلسة يوم غد الخميس بالتزامن مع التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي مازالت هناك خلافات حول بعض مواده"./انتهى2

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