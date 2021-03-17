نائب كردي لـ / نينا / : عرض الموازنة للتصويت بعد نوروز

2021/03/17 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رجح عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون عادل عرض الموازنة للتصويت بعد نوروز .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : جلسة الغد ستقتصر على تمرير قانون المحكمة الاتحادية ان تم التوافق النهائي حول الفقرات المختلف عليها .واضاف عادل ان : الموازنة ستعرض على الاكثر بعد نوروز.مبينا انه : لااتفاق لحد الان بين الاقليم والمركز بشانها./انتهى3

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