البيت الأبيض يقر بأن ترامب ساهم في

2021/03/18 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الأربعاء، إنه "لا شك" في أن خطاب إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بشأن جائحة فيروس كورونا أدى إلى "تصعيد التهديدات" ضد الأميركيين من أصول آسيوية

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