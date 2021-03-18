تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع صعود التكاليف

2021/03/18 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف لأعلى مستوى في 8 أشهر.

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