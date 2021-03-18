2021/03/18 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 33 ألف نقطة لأول مرة، مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بالسياسة

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