رئيس الدائرة العربيّة وكالةً في الخارجية يبحث مع القائم بأعمال السفارة السعوديّة العلاقات بين البلدين وسُبُل تطويرها

2021/03/18 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس الدائرة العربيّة وكالةً في وزارةالخارجية الوزير المفوّض أسامة مهدي غانم مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربيّة السعوديّة بندر الحميدي العلاقات بين البلدين الشقيقين وسُبُل تطويرها .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , غانم التقى القائم بأعمال السفارة السعوديّة في مقر الوزارة وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسُبُل تطويرها، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية ".واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء ايضا بحث التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدوليّة"./انتهى2

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