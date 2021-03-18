نائب رئيس التطبيعية: الاتحاد الخليجي يدعم ملف البصرة لتنظيم خليجي ٢٥

2021/03/18 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد نائب رئيس الهيأة التطبيعية، الدكتور شامل كامل: أن الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، عبر المنصة الالكترونية، تناول دراسة ملف البصرة لاستضافة خليجي 25 ، واتسم بالايجابية.وقالَ كامل: تمت في الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تخص ملف البصرة، والتطرق الى جوانب مهمة، وبعد الاستماع الى الإجابات التي قدمناها والشرح الوافي عن الملف وايجابياته نال رضا الحضور الذين أيدوا ما تم طرحه.وأضافَ: ان أعضاء الاتحاد الخليجي كانوا بمنتهى التعاون لدعم ملف البصرة، ولم تكن هناك معارضة قوية او اختلاف في وجهات النظر، وإنما الأمور سارت حسب ما مرسوم لها، وحظينا بموافقة واسعة لملف البصرة.واختتمَ نائب رئيس الهيأة التطبيعية، الدكتور شامل كامل، بالقول: ثقتنا عالية بإقامة خليجي ٢٥ في البصرة بعد الدعم والتأييد من أعضاء الاتحاد الخليجي، خاصة أنه لم تتقدم أية دولة بملفٍ لاستضافة خليجي ٢٥، وسيكون القرار النهائي في اختيار الدولة التي تحتضن خليجي ٢٥ في اجتماع الاتحاد الخليجي المقبل/انتهى

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