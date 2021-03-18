اغتيال الفعل السّياسيّ في تونس / هزلت حتّى سامها كلّ مفلس - الطايع الهراغي

2021/03/18 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " وليـس جميـلا عِرضه فيصونــه // وليـس جميــلا أن يكـون جميـلا ويكـــذب مــــا أذللتــه بهجـائــه // لقد كان من قبـل الهجــاء ذليــلا " -- أبـــــو الطيّـــــــب المتنبّـــي -- ليس غريبا أن تجمع كلّ المتابعات وكلّ المقاربات على كارثيّة الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ عشر سنوات : استقواء على شب ......





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