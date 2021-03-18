الشهيد مشعل التمو لم يخرج من جلده يوما - صلاح بدرالدين

2021/03/18 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين احترامي الكبير لدم رفيق الدرب أبا فارس ، ولمشاعر عائلته الكريمة ، لم أشأ ان أدخل يوما في سجال مع من حاول القاء الظلال على أهم مراحل تاريخه السياسي وأكثرها نضجا وعطاء ، بدء من الفيديو – اليوتيوب الأول الذي نشر عنه بعد استشهاده من مصادر لااعرفها حتى الان ، وباعتقادي كان متسرعا ولم يكن مضمونه دقيقا ، كما لم يكن بمستوى الحدث الجلل ، حيث تسللت الى بعض مقاطعه شهادات يمكن توصيفها با(المدسوسة ) كان أصحا ......





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