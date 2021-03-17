بايدن يفسر عدم معاقبة ولي العهد السعودي بسبب قضية خاشقجي

2021/03/18 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن قراره بعدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالارتباط مع مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، والذي نشرت الإدارة الأميركية تقريرا بشأنه مؤخرا.

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