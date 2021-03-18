كتلة الاتحاد الوطني تدعو الى انهاء استقطاع رواتب الموظفين

2021/03/18 | 00:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، حكومة اقليم كوردستان الى الغاء استقطاع رواتب الموظفين.

وقالت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان: نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ننظر بقلق بالغ الى استمرار استقطاع رواتب الموظفين، وندعو الحكومة الى مراعاة زيادة نسبة الواردات وانهاء هذا الاستقطاع عند صرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.

واضاف البيان: الآن وبعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 65 دولارا وهبوط قيمة الدينار العراقي امام الدولار، ليس هناك اي سبب لاستمرار استقطاع رواتب الموظفين، وخاصة وان المسؤولين الحكوميين اكدوا خلال اكثر من مناسبة ان استقطاع رواتب الموظفين سينتهي عند ارتفاع اسعار النفط وان الحكومة ستستطيع صرف رواتب الموظفين دون استقطاع.

واوضح البيان: نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ورغم ان حزبنا احد الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة، فاننا وامام الاوضاع الجديدة التي اشرنا اليها لن ندافع ونتحمل مسؤولية قرار تخفيض تمويل رواتب الموظفين بنسبة 21%.

وقال البيان: نحن لانعتقد بان الحكومة لاتستطيع صرف رواتب الموظفن لشهر آذار دون استقطاع ووجداننا ومهمتنا كممثلين لشعب كوردستان تمنعانا من اختلاق الذرائع لقرار الاستقطاع.

PUKmedia خاص

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