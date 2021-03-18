مكافحة الإرهاب تصدر بيانا قاسيا ضد أبو آلاء الولائي

2021/03/18 | 00:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ردت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، الأربعاء، على تغريدة للأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، مؤكدة أنه لا يتمتع بأي صفة رسمية وليس "سوى إرهابي جبان يدمر البلاد تلبية لرغبات أسياده"

وقالت مكافحة الارهاب في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (18 اذار 202) مخاطبا الولائي: "أنت لا تمثل العراق ولا تتولى أي موقع رسمي، لست سوى إرهابي جبان يدمر البلاد تلبية لرغبات أسيادك، فأنت وأمثالك تنفذون كل يوم عملا إرهابيا في مكان ما، وتوقعون ضحايا من المدنيين الأبرياء وتستهدفون الأماكن العامة والمطارات المدنية بالقصف الصاروخي وتعتدون على التحالف".

واضاف البيان إن "دولة تكون موازنتها بيدك لتقرر بشأنها، لا شك أن النتيجة ستكون نكبة المواطنين وأن يعيشوا تحت خط الفقر وأن يبحثوا عن لقمة العيش في مكب النفايات بأطراف المدن".

واختتم البيان قائلا: "لقد جربتم مال حقدكم تجاه الرئيس بارزاني في 16 اكتوبر، ولم يبق لكم سوى الهزيمة والخزي".

ومساء أمس، هدد الولائي في تغريدة على تويتر بالعمل على منع تمرير قانون الموازنة، مهاجما زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

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