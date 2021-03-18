وزير الداخلية يعقد مؤتمراً امنياً في قيادة شرطة كربلاء

2021/03/18 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

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في زيارة خاطفة السيد وزير الداخلية المحترم عثمان الغانمي يعقد مؤتمرا امنيا في قيادة شرطة كربلاء مع قيادتي عمليات وشرطة كربلاء بعد زيارته لمحافظة النجف للوقوف على استعدادات القوات الامنيه لزيارة النصف من شعبان وتوفير الحماية الكامله للزائرين وللمتظاهرين لانهم ابناءنا وكان بصحبته عدد من قادة وزارة الداخلية .

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