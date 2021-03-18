بايدن يتهم بوتين بأنه قاتل وموسكو تستدعي سفيرها:نتفادى تدهوراً لا رجوع عنه

2021/03/18 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان في‭ ‬اقوى‭ ‬ازمة‭ ‬جدية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا،‭ ‬صرّح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬قاتل‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيدفع‭ ‬ثمن‮»‬‭ ‬أعماله‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بأول‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬ولايته‭.‬ عند‭ ‬توجيه‭ ‬المذيع‭ ‬الشهير‭ ‬جورج‭ ‬ستيفانوبولوس‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأميركي‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬الأربعاء‭ ‬سؤالا‭ ‬مباشرا‭ ‬لبايدن‭ […]

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