هل يهدمون آثارنا فوق رؤوسنا؟

2021/03/18 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لم أدخل في تفاصيل الموضوع لحداثة الصورة المرعبة المنشورة حول هدم جزء من سور أثري لبوابة نركال الاشورية في الموصل، ولا أزال أظن انها من زمن تنظيم داعش الذي نال من كنوز نينوى الأثرية وهرّب النفيس منها الى دول أخرى ودمّر القسم الآخر، ولعل جامع النبي يونس عليه السلام شهد أبرز عملياته […]

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