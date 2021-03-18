2021/03/18 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مقتل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬بإحباط‭ ‬قطعات‭ ‬الجيش‭ ‬التابعة‭ ‬للفرقة‭ ‬17‭ ‬تسللاً‭ ‬إرهابياً،‭ ‬جنوبي‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭.‬وشددت‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الامني‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وابراجها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬الايرانية‭ ‬،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بإصابة‭ ‬شخصين‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬المقدادية،‭ ‬فيما‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط تسلل لداعش جنوب بغداد والمجلس الأمني يبحث حماية أبراج الطاقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط تسلل لداعش جنوب بغداد والمجلس الأمني يبحث حماية أبراج الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).