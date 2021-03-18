تشيلسي يقصي اتلتيكو مدريد ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

2021/03/18 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقاد المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي، فريقه للفوز بنتيجة (2-0) على أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، وسجل الهدف الثاني إيمرسون في الدقيقة (90+4).وحسم تشيلسي بهذا الانتصار عبوره للدور ربع النهائي، خاصًة وأنه انتصر في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بنتيجة (3-0) بمجموع المباراتين.

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