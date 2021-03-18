2021/03/18 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات "الخدمة السرية" المخصصة للحماية الرئاسية في الولايات المتحدة، الأربعاء، القبض على رجل من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس قرب موقع السكن الرسمي الخاص بنائبة الرئيس، كامالا هاريس.

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