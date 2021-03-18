نداء الكومونة لا يزال يحتفظ براهنيته - مرتضى العبيدي

2021/03/18 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي تحيي الطبقة العاملة العالمية وكافة الإنسانية الديمقراطية والتقدمية الذكرى 150 لقيام كومونة باريس.



وبهذه المناسبة نشرت الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية بيانا، نورده في ما يليترجمة مرتضى العبيدي قبل 150 عاما ، وتحديدا يوم 18 مارس 1871 ، استولت البروليتاريا على السلطة وشكلت لأول مرة حكومة عمالية.



تم طرد الوزراء والبيروقراطيين من باريس ، وتم إسناد السلطة التنفيذية إ ......





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