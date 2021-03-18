النص الإلهي لايحرم الخمر - هيبت بافي حلبجة

2021/03/18 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة النص الإلهي لا يحرم الخمر بداءة من الضروري أن نبدي الملاحظات التالية : الملاحظة الآولى : يؤكد التيار العام في المعتقد بغالبيته المطلقة إن الدين يتكون من قسمين ، النص الإلهي ، والنص النبوي ، وإن الطاعة هي أيضاٌ على موضوعين ، طاعة إله المعتقد ، وطاعة نبي هذا الإله .



في هذين الأمرين تكمن مخالفات قاتلة ، ففي موضوع الطاعة ، فإنها لا تجوز إلا لإله الكون ، إن وجد ، ولاتجوز لغيره ، وإن حدثت فهي تش ......





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