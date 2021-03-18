بعد صراع مع السرطان.. وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس

2021/03/18 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت المطربة السورية ميادة بسيليس، الأربعاء، عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام السورية.

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