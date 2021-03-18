قصة وقصيدة - سرطان البروستات - بهجت عباس

2021/03/18 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس هل يُمكن التخلّص من سرطان البروستات؟نعم ولا.



أمّا وكيف؟ فذلك يعتمد على المرحلة التي وصل إليها والتعامل معها.



ذلك إنّه يبدأ من خلية عادية يُصيب جيناتها خلل/تشوّه لأسباب عدّة فتتحول إلى خلية سرطانية تنقسم بسرعة لامتناهية ومن دون سيطرة فيتكوّن ورم أو أورام داخلها (البروستات) .



وقد يخترق هذا الورم البروستات فيستقرّ على سطحها الخارجي.



وهنا إنْ انفصلت بعض خلاياه وانحدرت إلى الحويصلات المنوية Semina ......





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