قصة وقصيدة - سرطان البروستات - بهجت عباس

#بهجت_عباس هل يُمكن التخلّص من سرطان البروستات؟نعم ولا.
أمّا وكيف؟ فذلك يعتمد على المرحلة التي وصل إليها والتعامل معها.
ذلك إنّه يبدأ من خلية عادية يُصيب جيناتها خلل/تشوّه لأسباب عدّة فتتحول إلى خلية سرطانية تنقسم بسرعة لامتناهية ومن دون سيطرة فيتكوّن ورم أو أورام داخلها (البروستات) .
وقد يخترق هذا الورم البروستات فيستقرّ على سطحها الخارجي.
وهنا إنْ انفصلت بعض خلاياه وانحدرت إلى الحويصلات المنوية Semina ......
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