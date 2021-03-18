قصة وقصيدة - سرطان البروستات - بهجت عباس


قصة وقصيدة - سرطان البروستات - بهجت عباس
2021/03/18 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#بهجت_عباس هل يُمكن التخلّص من سرطان البروستات؟نعم ولا.

أمّا وكيف؟ فذلك يعتمد على المرحلة التي وصل إليها والتعامل معها.

ذلك إنّه يبدأ من خلية عادية يُصيب جيناتها خلل/تشوّه لأسباب عدّة فتتحول إلى خلية سرطانية تنقسم بسرعة لامتناهية ومن دون سيطرة فيتكوّن ورم أو أورام داخلها (البروستات) .

وقد يخترق هذا الورم البروستات فيستقرّ على سطحها الخارجي.

وهنا إنْ انفصلت بعض خلاياه وانحدرت إلى الحويصلات المنوية Semina ......

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