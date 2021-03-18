2021/03/18 | 02:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوفيت، مساء الأربعاء، الفنانة السورية، ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما. ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية بعد صراع مع مرض عضال، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". يشار إلى أن زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي كان قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.ولدت المطربة السورية عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب.وصدر للمطربة الراحلة 14 ألبوما بداية من العام 1986، حيث كانت البداية مع البوم "يا قاتلي بالهجر" وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).