المحامية الإيرانية سوتوده تنال إفراجا مؤقتا من السجن

2021/03/18 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحت نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان التي تقضي حكما بالسجن 12 عاما، خروجا موقتا قبيل حلول رأس السنة الفارسية، وفق ما أفاد زوجها الأربعاء.

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