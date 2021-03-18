النطاسي والروبوت - بهجت عباس

2021/03/18 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس يرنـو بعـين النّسر نحو طريدة ويداه دائـبـتان في الحركات فإذا بآلات الجراحة كلـّها منقـضّـةٌ لتـحـقـِّق الغـَلـَواتِ * فتـرى المباضـعَ تستجيب بسرعة لأنامـلٍ لا تعـرف الهفــواتِ فالملقط السـِّحـريّ يُمسك في الحشا بنسيج شحم غير ذي ثمـراتِ والم ......





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