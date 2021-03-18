كيف دمَّر العربان الهوية المصرية؟ - ياسين المصري

2021/03/18 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري ما يقال عن مصر ينطبق تمامًا على البلدان الأخرى دخلها العربان وأدخلوا ديانتهم إليها، واحتلوها أسوأ احتلال في تاريخ الإنسانية جمعاء، فبحسب ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث: أنَّ العربان هم مصدر لخراب الأوطان، ورد ذلك في الفصل السادس والعشرين من مقدمته الشهيرة تحت باب ”أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب“،« والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقاً و ......





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