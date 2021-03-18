مجلس النواب يستكمل اليوم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الجلسة ستعقد اليوم الخميس لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الجلسة ستعقد اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا".واضاف، ان "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل في القاعة الدستورية، اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

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