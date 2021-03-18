لإطلاق سراح زملائهم.. ضباط يقتحمون مراكز شرطة في هايتي

2021/03/18 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم ضباط ملثمون ينتمون إلى قطاع ساخط من قوة الشرطة الهايتية المعروفة باسم فانتوم 509، الأربعاء، عدة مراكز للشرطة في العاصمة بورت أو برنس.

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