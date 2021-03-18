العراق يملك 59% من الاحتياطي العالمي للكبريت

2021/03/18 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

قدّر مدير عام “الشركة العامة لكبريت المشراق” عبد المنعم نائف عبوش الجبوري، احتياطي العراق من الكبريت الرسوبي بأكثر من نصف احتياطي العالم

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