2021/03/18 | 03:09 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: عمر عبد اللطيف
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قدّر مدير عام “الشركة العامة لكبريت المشراق” عبد المنعم نائف عبوش الجبوري، احتياطي العراق من الكبريت الرسوبي بأكثر من نصف احتياطي العالم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يملك 59% من الاحتياطي العالمي للكبريت) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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