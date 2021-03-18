الكاظمي: علينا المحافظة على الأمن المجتمعي والممتلكات العامة

2021/03/18 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكّد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، كما وجّه بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانياً خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وتمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.

وأشاد الكاظمي، بحسب البيان، بـ” دور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار”، مؤكداً “دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية».



وشدد القائد العام للقوات المسلحة على” أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت نفسه ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات

المدنية».

كما وجه الكاظمي بـ”الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر”.

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