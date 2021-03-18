مساعٍ لايجاد تفاهمات بشأن قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : مهند عبد الوهاب

يواجهُ قانون المحكمة الاتحادية خلافات سياسية وعراقيل عدة، تحول دون الاسراع بتمريره، بينما تعمل رئاسة البرلمان على التقريب بشأنه.

وقال النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، لـ”الصباح”: ان الجلسة البرلمانية اذا لم تعقد اليوم الخميس فسيتم عقدها السبت المقبل، مبيناً ان “قانون المحكمة الاتحادية يواجه العديد من المعرقلات وهي اسس اختلاف التشريع في ثلاث مواد خلافية، لذلك فالطريق غير معبد لاقرار القانون».

واضاف ان “رئاسة البرلمان تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، ومن المؤكد ان نصل قريبا الى نتائج اما التمرير او العبور الى قانون الموازنة».

واكد الدهلكي، ان “تأخير قانون الموازنة بسبب عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، واذا ما وجدت الرئاسة ان قانون المحكمة الاتحادية امام عراقيل كبيرة، فستذهب نحو اقرار قانون الموازنة العامة».

وبين، ان “ الدستور العراقي وضع التشريع لقانون المحكمة الاتحادية وأوجد فقهاء الشريعة من ضمن هذه التشريعات وهذا يزيد من مخاوف الكتل السياسية، بشكل كبير لاسيما الكتل السياسية التي لاترغب في ان يدار البلد بشكل اسلامي وتدعو الى الادارة المدنية».

من جانبه، اوضح رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، دستورية عضوية خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية.

وذكر طعمة، في بيان ان “هناك اعتراضات على وجود خبراء الفقه الإسلامي في تكوين المحكمة الاتحادية ومبررات المعترضين غير ناهضة وواضحة الضعف”.

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