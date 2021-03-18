2021/03/18 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية النقاب عن أغلى عسل في العالم، الثلاثاء، بعد أن تمكن من تحطيم الرقم القياسي المسجل سابقا.

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