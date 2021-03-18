"اقترح أن ترتدي زي خنزير".. استقالة مدير في أولمبياد طوكيو بعد انتقاد وزن ممثلة كوميدية

2021/03/18 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الإبداعي لحفلتي الافتتاح والختام لأولمبياد طوكيو، هيروشي ساساكي، الخميس، أنه سيستقيل من منصبه بعد الإدلاء بتعليقات مهينة بحق ممثلة كوميدية يابانية

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