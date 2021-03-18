زلزال بقوة 6 درجات يضرب الجزائر

2021/03/18 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبال ساحل الجزائر، بحسب ما أفاد المرصد الأميركي.

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