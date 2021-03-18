رغم الزيادات

2021/03/18 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الأربعاء، عن سعادته لتنظيم أنصاره احتجاجات مناهضة لإجراءات التباعد الاجتماعي، في اليوم ذاته الذي سجلت فيه البلاد أكثر من 90 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 لأول مرة

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