2021/03/18 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الحل بيد الملك وليس بيد الحكومة، والطريق إجباري للعرش لإعادة ترميم آليات الحكم وإدارة الدولة لتخضع إلى حوكمة رشيدة، وبعكس ذلك فإننا نقترب من حدود الدول الفاشلة"

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