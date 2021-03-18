وثائق محكمة لأنجلينا جولي تزعم تعرضها لعنف منزلي من قبل براد بيت

2021/03/18 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت الممثلة الأميركية، آنجلينا جولي، بمستندات جديدة تعزز إجراءات طلاقها التي لا تزال قائمة، وتزعم أن شريكها السابق، براد بيت، كان يمارس العنف بحقها، وفقا لما نقل موقع "يو إس ماغازين".

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