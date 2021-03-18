بعد خروج أتلتيكو وبرشلونة ..آمال الكرة الإسبانية معقودة على ريال مدريد

2021/03/18 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت آمال الكرة الإسبانية معقودة على ريال مدريد بعد خروج بقية فرق "الليغا" من المنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما سيمثل فرق "البريميرليغ" ثلاثة أندية إنكليزية هي تشلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي.

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